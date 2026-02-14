Goiás e Crac decidem neste sábado (14) de carnaval qual será a primeira agremiação semifinalista do Campeonato Goiano. Na Serrinha, os times vão desfilar pelo jogo da volta das quartas de final a partir das 17 horas.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nApós empate por 1 a 1 no jogo de ida, em Catalão, o confronto entre Goiás e Crac está em aberto. Quem tirar a melhor nota e vencer neste sábado (14) avança à semifinal. Uma nova igualdade entre as equipes levará a decisão para os pênaltis.\nA folia na Serrinha terá força máxima nas duas agremiações. Goiás e Crac não possuem desfalques em relação ao jogo de ida e podem mandar a campo as mesmas formações que atuaram na primeira partida do confronto.\nO clube esmeraldino, no entanto, pode ter uma atração especial em seu desfile na Serrinha. O meia Lucas Lima, que completou a segunda semana de treinos, pode ser novidade entre os atletas relacionados.