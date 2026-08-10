O Goiás volta a jogar nesta segunda-feira (10) depois de duas semanas sem partidas por causa da pausa para jogos da Copa do Brasil. O time esmeraldino encara o Londrina, a partir das 19h30, no estádio Hailé Pinheiro, no complemento da 21ª rodada da Série B.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nNo tempo livre para treinos, o técnico Mozart disse que focou em melhorar aspectos do sistema defensivo. Ele quer que o Goiás tenha melhor desempenho em momentos que terá cenários com marcação por zona e uma sintonia melhor entre os defensores da equipe.\nTer boas defesas é uma marca do treinador, que conquistou acessos com Mirassol (2024) e Coritiba (2025) com as melhores defesas da Série B.\nO treinador também espera ter melhor desempenho, já diante do Londrina, na eficiência ofensiva. No último jogo da Série B, na derrota para o América-MG, então lanterna, o Goiás perdeu um pênalti e acertou a trave em três ocasiões na derrota por 1 a 0.