O clássico Goiás e Vila Nova vive um período em que o confronto se tornou frequente na atual década da Série B. Em 2026, a competição completa 20 anos da mudança no formato e adoção dos pontos corridos. Nos últimos dez anos, os rivais goianos se enfrentaram em 12 ocasiões. O número vai crescer para 14 na atual temporada.\nA Série B é disputada no formato dos pontos corridos desde 2006. Na primeira década, os rivais só se enfrentaram em duas ocasiões. Em 2011, os clubes empataram por 1 a 1 no clássico do primeiro turno. No returno, o Goiás venceu por 3 a 2. Essa foi a única vitória esmeraldina no confronto em jogos da Segundona por pontos corridos.\nA quantidade de clássicos entre Goiás e Vila Nova cresceu a partir de 2016. Isso ocorreu por causa de dois fatores: os rebaixamentos mais frequentes do time esmeraldino à Série B (o clube alviverde foi rebaixado da Série A em 2015, 2020 e 2023) e permanência do Tigre na Segundona (foram dois rebaixamentos à Série C, em 2014 e 2019, e nenhum acesso à elite).