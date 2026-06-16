O encontro entre a campeã mundial Espanha e a estreante Cabo Verde teve um protagonista inesperado. O goleiro Vozinha, apoiado pelo ferrolho africano, segurou o 0 a 0 e marcou o que é, até o momento, a maior surpresa desta Copa do Mundo 2026.\nApós o jogo, a torcida de Cabo Verde fez festa com músicas, danças e gritos na porta do estádio. Alguns subiam nos ombros dos outros com faixas e cartazes.\nA Espanha não conseguiu espantar o histórico de estreias ruins em Copas. A seleção participa da 17ª Copa - antes deste jogo, tinha cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas. O início ruim não necessariamente significa um fim trágico. Em 2010, por exemplo, quando os espanhóis foram campeões, perderam o primeiro jogo para a Suíça por 1 a 0.\nO jogo foi como esperado, com o time europeu promovendo um verdadeiro tiroteio contra a defesa rival. A Espanha é, até aqui, o segundo time que mais finalizou até agora, com 27 chutes a gol –atrás apenas da Turquia, que finalizou 30 vezes contra a Australia. Dados ainda preliminares (coletados às 15h) apontam que, das 27 finalizações espanholas, 12 fora para fora, 8 foram bloqueadas pela defesa e 7 foram ao alvo, todas defendidas pelo goleiro Vozinha.