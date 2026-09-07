O Guaraí bateu o União de Palmas por 10 a 0, neste domingo (6), na abertura da Segundona 2026. As equipes se enfrentaram no Estádio Domingos Santos, em Palmas.\nSem jogos há 60 dias, estádio de Palmas tem gramado com aparência precária\nFamília procura por homem que desapareceu durante romaria no TO\nUnião de Palmas aposta em técnico estreante para a disputa da Segunda Divisão Tocantinense\nAlém do 10 a 0, na abertura, neste sábado (5), o São José já havia vencido o Paraíso por 6 a 0, em seus domínios, na sede momentânea do time, em Tocantinópolis. Os outros dois jogos desta rodada, entre Taquaruçu e Araguaia, e Batalhão e Interporto, serão nos dias 15 e 16, respectivamente, ambos às 16h.\nOs jogos da 2ª rodada serão no dia 12, inicialmente, todos às 16h.