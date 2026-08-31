Na manhã desta segunda-feira (31), a Polícia Federal deflagrou a Operação 'A Tropa', que investiga uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e ao tráfico interestadual de armas, e cumpriu mandados de busca e apreensão que teve como um dos alvos o lateral direito Hayner, do Vila Nova. O clube publicou, em nota, que está à disposição das autoridades.\nDe acordo com o clube goiano, foram cumpridos os mandados de busca e apreensão na casa de Hayner e também no CT Vila do Tigre, no armário pessoal do jogador, para averiguação. O Vila Nova acrescentou que o atleta colaborou integralmente com as autoridades e se colocou à disposição para prestar esclarecimentos, e que ele segue treinando normalmente.\nNo momento, estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e outros quatro de prisão preventiva, nos estados do Rio de Janeiro, Goiás, Brasília, além das cidades capixabas de Vitória e Serra.