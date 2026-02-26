Torres de iluminação do Estádio Nilton Santos, em Palmas, estão com luzes queimadas (Raj Danilo/ ge/to)\nO Estádio Nilton Santos, em Palmas, segue sendo motivo de muitas críticas. Após a última rodada, quando recebeu o jogo entre Capital e Palmas, o local foi alvo de reclamações do técnico Wilsomar Sena e do árbitro Fernando Henrique por conta da iluminação.\nAté o momento, o estádio continua sem laudos que permitam receber público na Copa do Brasil. A Prefeitura de Palmas, administradora do estádio, informou que a regularização está em fase final de tramitação, com previsão de conclusão até esta sexta-feira (27). Leia a nota na íntegra ao final da reportagem.\nA partida entre Capital e Palmas foi a primeira do ano realizada a partir das 18h, colocando a iluminação do estádio à prova. O treinador Wilsomar Sena, do Capital, falou em vídeo publicado nas redes sociais do clube e reclamou das condições de iluminação.