O Interporto pode ser denunciado ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) por não ter pago integralmente a taxa de arbitragem do jogo contra o Guaraí, que terminou empatado por 2 a 2, no fim de semana. A informação consta no relatório da súmula da partida.\nA Federação Tocantinense de Futebol (FTF) deve encaminhar ao TJD a súmula, que registrou a irregularidade. Após o recebimento da documentação, o presidente do tribunal deve enviar à Procuradoria para análise. Caberá à Procuradoria avaliar o caso e decidir se oferece ou não a denúncia, conforme prevê o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).\nA partida foi realizada no Estádio General Sampaio, em Porto Nacional, no dia 26. Conforme consta no documento, aproximadamente 15% do valor da taxa de arbitragem foi pago.\nEm jogo de duas viradas, Brasil sofre, mas bate a Austrália