A sina do Vila Nova longe de Goiânia perdura na Série B. Em noite irreconhecível, o Tigre foi goleado por 5 a 0 pelo Athletic nesta sexta-feira (4), na Arena Sicredi. Com vários desfalques, o Tigre teve uma atuação desastrosa, desperdiçou a chance de dormir na liderança, foi ultrapassado pelo Criciúma e pode terminar a 26ª rodada na 4ª posição.\nNeste momento, o Vila Nova encontra-se na 3ª posição na tabela de classificação da Segundona, com 44 pontos. Se o Novorizontino bater o Avaí neste sábado (5), às 16 horas, no Jorge Ismael de Biasi, o Tigre cairá para 4º e ainda pode ver outros concorrentes diretos, como o Fortaleza, encostarem em meio à corrida pelo acesso.\nEssa foi a pior derrota do Vila Nova na era Guto Ferreira. Até então, o Tigre não havia perdido nem por três gols de diferença. O último revés por pelo menos cinco gols de diferença foi na goleada por 6 a 0 para o Paysandu, pela ida da final da Copa Verde de 2024.