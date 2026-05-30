João Fonseca fez história. O carioca de 19 anos derrotou o sérvio Novak Djokovic, quarto do mundo e tricampeão de Roland Garros, nesta sexta-feira (29), pelo placar de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5, numa partida de quase cinco horas na quadra Philippe-Chatrier —a central e mais importante de Roland Garros. Foi a maior vitória da carreira do brasileiro e uma das performances mais marcantes de um jovem tenista neste Grand Slam em anos.\nCom o resultado, Fonseca se consolida definitivamente entre os grandes nomes do tênis mundial. Aos 19 anos, já duelou nesta temporada com três dos mais importantes jogadores do circuito —Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e agora Djokovic— e mostrou, num estágio em que a maioria dos tenistas ainda está aprendendo a sobreviver no circuito, que é capaz de fazer jogos parelhos contra os melhores do mundo nos momentos mais exigentes.