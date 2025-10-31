Jovem lateral goiano se profissionaliza em clube que revelou nomes como Cafu, Cicinho e Éder Militão para a mesma posição (Reprodução/Instagram João Nery)\nO jovem João Nery assinou contrato profissional com o São Paulo. O jogador de 16 anos, natural de Luziânia, região do Entorno do Distrito Federal, é atleta da equipe sub-17 do Tricolor Paulista.\nJoão Nery joga como lateral-direito e defende o São Paulo desde 2024. Na atual temporada, o jovem disputou 24 partidas entre Copa do Brasil sub-17, Brasileirão sub-17 e Campeonato Paulista sub-17.\nNas redes sociais, João Nery postou uma mensagem de agradecimento à família, ao clube e ao empresário:\nMuito feliz por este dia tão especial, primeiro contrato profissional. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Ao São Paulo, ao meu empresário Fabiano, a todos que contribuíram de alguma forma, e principalmente a minha família, porque sem eles nada seria possível”, declarou.