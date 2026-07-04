Jogadores do Brasil comemoram com Martinelli o gol da classificação às oitavas (Rafael Ribeiro/CBF)\nBrasil e Noruega fazem neste domingo (5) mais um duelo eliminatório na Copa do Mundo e que colocará frente à frente duas gerações que carregam expectativas por conquistas. A partir das 17 horas (o jogo pode mudar de horário devido ao forte calor que atinge os EUA), as seleções se enfrentam pelas oitavas de final do Mundial no Estádio MetLife, em Nova Jersey.\nA atual geração está longe de ser uma das principais na história da seleção brasileira, mas conta com talentos que possuem potencial e idade de marcar presença em mais de uma edição de Copa do Mundo. Algo que Vini Júnior (25 anos), Bruno Guimarães (28), Martinelli (25), Gabriel Magalhães (28) e Endrick (19), por exemplo, carregam é a cobrança e pressão pela conquista do hexacampeonato. Todos têm idade para jogar, no mínimo, mais um Mundial e integram a atual geração brasileira que assim como todas após 2002 vive a expectativa de conquistar o hexa.