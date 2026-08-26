-VÍDEO (1.3449109)\nA jovem goiana Tarcila Ferguson venceu a Supercopa de Tambores na Festa do Peão de Barretos, em São Paulo. Um vídeo publicado nas redes sociais de Tarcila mostra o momento em que ela contorna Três Tambores em cima do cavalo, chamado 'The Real Deal', e conquista o título feminino (veja o vídeo acima).\nUm vídeo compartilhado nas redes sociais do Campeonato Barretos na terça-feira (25) celebra a vitória da jovem. “Tarcila Ferguson com The Real Deal foram o conjunto campeão. Disputas acirradas durante todo o campeonato e uma final emocionante levaram o conjunto ao lugar mais alto do pódio”, escreveu na postagem. Nas redes sociais, várias pessoas vibraram pela conquista de Tarcila. Veja alguns comentários abaixo:\nQuanto mais vejo mais me encanto com o desempenho e perfeição!"\nParabéns, Tarcila, emocionante a sua vitória."