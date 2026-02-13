O atleta Ryan Pablo assinou contrato profissional com o Santa Clara de Portugal (Reprodução/Instagram de Ryan Pablo)\nO jovem tocantinense Ryan Pablo está de malas prontas para a Europa, após acertar com o Santa Clara, de Portugal. Nascido em Guaraí, o atleta tem passagens pela base do Flamengo e do Atlético-MG.\nRyan chega em definitivo ao clube português para atuar pelo Sub-19, podendo também jogar na equipe Sub-23 e, posteriormente, no profissional. O time português está na Primeira Divisão e é repleto de atletas brasileiros, tanto na categoria de base quanto no profissional. São mais de 30 jogadores brasileiros em seu elenco.\nArtista goiana cria arte oficial da Fifa para a Copa do Mundo Feminina\nRelembre como foi a única participação do Capital na Copa do Brasil\nCopa do Brasil Sub-17: veja data e horário da estreia do Interporto