O lateral Nassur Bacem, do Moncarapachense, morreu durante a partida de sua equipe contra o Imortal, realizada nesta quarta-feira (21) em Portugal e válida pela Taça da Associação de Futebol do Algarve.
O QUE ACONTECEU
O jogador de 27 anos teve um mal súbito e caiu no gramado aos 20 minutos do 1º tempo. Na ocasião, o duelo, válido pelas quartas de final do torneio em questão, estava com placar de 1 a 0 para o Imortal.
Bacem sofreu uma parada cardíaca e tentou ser reanimado, mas não resistiu. A imprensa portuguesa afirmou que o óbito foi constatado em campo.
Vice-presidente do Moncarapachense, João André relatou o ocorrido ao jornal Record. A partida não foi retomada pela organização.