O Tocantinópolis, atual líder do Campeonato Tocantinense, anunciou nesta segunda-feira (23) a contratação do atacante Rogério, conhecido como Neymar do Nordeste. O jogador acumula passagens por São Paulo, Botafogo, Náutico, Vitória, Bahia, Sport, Ceará e pelo Pumas, do México, entre outros clubes.\nO anúncio foi feito por meio das redes sociais oficiais do clube. O atleta, de 35 anos, deve se apresentar na quinta-feira (26), às 16h, na sede do Verdão, conforme informou a diretoria. Ele chega para disputar os jogos da reta final do Tocantinense e também da Copa do Brasil.\nNeymar do Nordeste soma 512 jogos e 102 gols na carreira, de acordo com informações do site Ogol. O novo reforço foi contratado após passagem pelo Nacional de Patos-PB.\nO próximo compromisso da equipe será pelo Tocantinense, no dia 7, contra o Capital, em seus domínios, às 16h. A data deve marcar a estreia do novo reforço.