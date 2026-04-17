Lenda do basquete, Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17) aos 68 anos. O brasileiro é o maior cestinha da história do esporte nas Olimpíadas e também o maior pontuador da história da seleção brasileira.\nMais cedo, o ex-jogador apresentou um mal-estar, precisou de atendimento médico e foi encaminhado para o Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana do Parnaíba, em São Paulo.\nOscar disputou cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos - Moscou-1980, Los Angeles-1984, Seul-1988, Barcelona-1992 e Atlanta-1996 - e fez 1.093 pontos, marca até hoje não alcançada por qualquer outro atleta da modalidade. Ele também é o maior cestinha da seleção brasileira, com 7.693 pontos.\nO "Mão Santa" foi diagnosticado com câncer no cérebro em 2011 e, em 2022, anunciou ter vencido a "batalha" contra a doença. "Ter curado o câncer para mim foi um negócio de outro planeta", afirmou em entrevista ao Alt Tabet, no Canal UOL, em 2024.