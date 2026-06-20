Em entrevista ao Jornal do Tocantins, o comandante do Araguaína, Léo Goiano, projetou os desafios da equipe na fase decisiva da Série D do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do time será diante do Nacional-AM, em confrontos eliminatórios agendados para os dias 21 e 28 de junho, ambos aos domingos.\nO primeiro duelo ocorrerá no estádio Mirandão, mando de campo definido após o Araguaína encerrar a fase anterior na terceira posição do Grupo A2. Recentemente, a praça esportiva lidou com entraves burocráticos nos laudos técnicos, o que forçou a realização da vitória histórica por 9 a 0 contra o Galvez sem a presença de público.\nContudo, nesta quarta-feira (17), o Governo do Tocantins, responsável pela gestão do local, sanou as irregularidades e obteve a liberação junto ao Corpo de Bombeiros.