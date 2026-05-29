O problema na panturrilha direita de Neymar é bem mais grave do que diziam o próprio jogador e o Santos. Os exames realizados pelo departamento médico da seleção brasileira, em Teresópolis, apontaram uma lesão de grau 2, o que significa que houve ruptura parcial das fibras musculares, não apenas um edema.\nA extensão do ferimento foi divulgada pelo médico da equipe nacional, Rodrigo Lasmar, na manhã de quinta-feira (28). Antes das entrevistas que estavam programadas de Casemiro e Weverton no centro de treinamento da Granja Comary, o profissional fez um pronunciamento, sem espaço para perguntas.\nEle se apresentou ontem aqui na Granja Comary. Fez todos os exames aqui, também os exames complementares [em uma clínica de Teresópolis], com uma ressonância magnética. Foi identificada uma lesão de grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. O jogador segue em tratamento. A expectativa é que no prazo de duas a três semanas esteja liberado", disse Lasmar.