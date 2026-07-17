O meia-atacante Lúcio Bala foi eleito o maior nome a atuar no futebol tocantinense em enquete realizada pelo ge. A votação, iniciada na segunda-feira (13), foi encerrada nesta sexta-feira (17), e o jogador recebeu 33,34% dos votos.\nAloísio Chulapa e Edno completaram o pódio, empatados com 22,22% cada. A disputa reuniu craques que já participaram de competições organizadas pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF).\nArgentina vira nos acréscimos, vence a Inglaterra e enfrenta a Espanha na final da Copa\nEspanha anula a França, vence os franceses novamente e vai à final da Copa do Mundo\nTocantópolis amplia estrutura do CT com academia, piscinas e refeitório\nOdvan e Tchô também receberam votos. Já Maikon Leite, Xaves, Jheimy e Neymar do Nordeste não foram lembrados pelos torcedores.\nLúcio Pereira da Silva é de Alvorada, região sul do Tocantins. Na carreira teve passagem por Flamengo, Santos, Atlético-MG, Cruzeiro e viveu seus melhores momentos, quando surgiu no Goiás e depois na passagem pelo Fortaleza. Teve passagem pelo futebol da Coreia do Sul e México.