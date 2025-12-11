O Corinthians saiu na frente na semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro.\nNa noite desta quarta-feira (10), o Corinthians venceu a Cruzeiro por 1 a 0, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.\nO único gol da partida foi marcado por Memphis Depay, aos 21 minutos do primeiro tempo.\nCruzeiro e Corinthians voltam a se enfrentar neste domingo, às 18h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Dessa vez, o duelo terá mando corintiano e será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo.\nCom o resultado, o time paulista pode empatar por qualquer placar que avança à final da competição nacional.\nSe a equipe mineira vencer por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.\nMEMPHIS FAZ JUS AO PROTAGONISMO\nMuito além do gol que deu a vitória ao Corinthians, a atuação de Depay foi exatamente do que se espera de um protagonista desde o primeiro minuto.