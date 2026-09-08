Mesmo após abandonar a corrida principal deste domingo (6), o tocantinense Felipe Fraga sustentou a liderança isolada da Stock Car. Ao fim da oitava etapa da temporada, o piloto da Eurofarma-RC soma 746 pontos na tabela de classificação e segue firme na busca pelo tricampeonato da principal categoria do automobilismo nacional.\nNa segunda colocação do campeonato aparece Gabriel Casagrande, com 603 pontos. Companheiro de equipe de Fraga, Gaetano Di Mauro ocupa o terceiro lugar, com 594 pontos, enquanto Felipe Massa (532 pontos) e Rafael Suzuki (524 pontos) completam o top-5 da tabela de classificação.\nRally dos Sertões deixa o TO após 1,1 mil km de disputas; veja classificação\nIrreconhecível, Vila Nova é goleado pelo Athletic e deixa G2 da Série B\nGoiás tem expulso no 1º tempo e perde para o Fortaleza na Serrinha