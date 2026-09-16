O futebol goiano e nacional perdeu, nesta quarta-feira (16), o ex-zagueiro Henrique Santos, de 49 anos. Cria da base do Vasco, o ex-atleta foi campeão goiano pelo Itumbiara e Goiás, além de ter passagens pelo Vila Nova e Goiânia. A causa da morte não foi informada.\nHenrique construiu história de títulos importantes e acessos por clubes do futebol goiano e, também no Vasco, no qual foi revelado no final da década de 1990.\nA passagem do ex-zagueiro no futebol goiano começou em 2007. Ele foi titular no Vila Nova, que conquistou acesso à Série B ao lado de nomes como Alex Oliveira, Wando e Túlio Maravilha.\nVAR no futebol tocantinense? FTF trabalha para viabilizar tecnologia\nVila Nova empata com o Avaí e deixa escapar a liderança da Série B\nNo ano seguinte, Henrique aceitou proposta para defender o Itumbiara. O time tricolor fez história naquela temporada e conquistou o título do Goianão. Na final, depois de golear o Goiás por 3 a 0, Henrique recebeu o troféu de campeão ao lado de nomes como Basílio, Landu, Fábio Oliveira, Sérgio e Wellington Saci, que marcaram a geração do Itumbiara. Henrique fez dupla de zaga com Anderson Santos, tanto no Vila Nova como no Itumbiara.