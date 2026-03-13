A história do Campeonato Mundial de Motovelocidade em solo brasileiro passa por Goiânia, começou na capital de Goiás e terá novo capítulo na cidade. Após um processo que durou dois anos, entre negociação, contrato assinado, inclusão no calendário e reforma do Autódromo Internacional Ayrton Senna, a principal categoria do motociclismo mundial desembarca, na próxima semana, entre os dias 20 e 22 de março, em Goiânia.\nNo Brasil, a capital goiana foi a primeira a sediar provas da MotoGP, no final dos anos 1980. O retorno ao País, agora, se dá depois de 22 anos da última corrida da categoria no Brasil, que foi em 2004.\nAs primeiras edições em Goiânia foram entre 1987 e 1989. Na sequência, a MotoGP fez provas no Brasil em São Paulo, que foi sede da categoria entre 1992 e 1994, no Autódromo de Interlagos. A partir de 1995, e até 2004, as corridas do Mundial de Motovelocidade foram disputadas no Rio de Janeiro, no extinto Autódromo de Jacarepaguá.