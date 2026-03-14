Para curtir o retorno histórico da MotoGP a Goiânia, que ocorre entre 20 e 22 de março de 2026 no Autódromo Internacional Ayrton Senna, o torcedor deve se planejar.\nO estacionamento será apenas em bolsões previamente estabelecidos, a partir de onde o torcedor pegará ônibus para chegar ao autódromo.\nPara curtir as emoções na pista com a presença do brasileiro Diogo Moreira na categoria principal, o fã deverá sempre se atentar aos horários, aos portões de acesso e ao jeito de consumir dentro do autódromo.\nA programação também inclui eventos paralelos pagos ou gratuitos, como os que serão realizados no Serra Dourada e na Praça Cívica.\nPrograme-se com as informações abaixos: