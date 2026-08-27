A jovem atleta de futsal Anna Júlia dos Reis ainda comemora a convocação para defender a Seleção Brasileira de Futsal Sub-20. O chamado ocorreu no início deste mês, e ela vai representar o Tocantins na disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria. O torneio será realizado entre os dias 12 e 20 de setembro, em Barquisimeto, na Venezuela.\nNatural de Colinas do Tocantins, na região norte do estado, Anna Júlia integra a lista das 14 jogadoras convocadas pela técnica Bebel.\nA carreira da jovem no esporte começou aos 15 anos, quando foi convidada para participar do projeto “100 Limites”, em Araguaína, coordenado pelo professor Paulão. Depois disso, ela disputou campeonatos nacionais e internacionais.\nA chegada ao Stein Cascavel, seu atual clube, ocorreu no fim de 2024. Na época, ela disputava o Estadual Tocantinense de Futsal e recebeu uma mensagem do professor Felipe, técnico das categorias de base da equipe paranaense. Desde então, a jovem defende o time do Sul do país.