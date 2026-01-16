A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) finalmente resolveu utilizar a súmula eletrônica. A ferramenta, já utilizada por várias entidades do país, só foi adotada pelo Tocantins em pleno 2026. Segundo a FTF, a medida integra o processo de modernização. A arbitragem começa a utilizar o recurso neste sábado (17), na abertura do estadual.\nSegundo a Federação, a substituição do uso de papéis para registrar as informações pela súmula será gradual. O modelo de registro já é aplicado em campeonatos de todo o país e envolve delegados, árbitros, clubes e demais profissionais da partida. Além de facilitar o acesso às informações, também contribui para maior transparência e controle.\nTaça do Tocantinense 2026: saiba como é confeccionado o troféu\nVeja como foi a campanha do Águia na Copinha antes de acidente trágico na BR-153