O valor que o Grupo Construcap vai destinar para reforma e gestão do complexo Serra Dourada vai ultrapassar R$ 1,5 bilhão durante o período de 35 anos da concessão cedida pelo Governo de Goiás, segundo a empresa, que estima que já haverá aumento a partir do valor destinado apenas para a reforma no estádio, que é o principal equipamento esportivo do complexo que ainda tem o ginásio Goiânia Arena e o Parque das Crianças.\nSegundo o contrato entre Construcap e o Estado, o valor mínimo para reforma é de R$ 215 milhões. “Esses valores vão aumentar. Apenas para a reforma no Serra Dourada vai superar R$ 300 milhões nos próximos dois anos. Tenho certeza que o número ao longo dos 35 anos vai passar de R$ 1,5 bilhão, e esse valor engloba tudo. Reforma, gestão e manutenção”, explicou o diretor do Grupo Construcap, Samuel Lloyd, ao JORNAL.