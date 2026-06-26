O Vila Nova, líder da Série B, tem um desafio importante na parte de cima da tabela nesta sexta-feira (26). Às 19 horas, o Tigre enfrenta o Novorizontino no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte (SP), pela 15ª rodada da competição. No duelo entre os Tigres, a equipe goiana tentará quebrar um tabu: nunca venceu o adversário fora de casa.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, horário e prováveis escalações.)\nNa liderança isolada da Série B, com 28 pontos, 3 a mais que o vice-líder São Bernardo, que soma 25, o Vila Nova vive boa fase e busca ampliar o bom momento. A equipe vem de uma vitória por 4 a 3 sobre o Náutico, no OBA, e acumula cinco vitórias e apenas uma derrota nos últimos seis jogos. O único revés foi para o Cuiabá.\nO Novorizontino promete impor dificuldades. A equipe paulista ocupa a 4ª colocação, com 24 pontos, 4 a menos que o líder. Em caso de vitória, e dependendo de uma combinação de resultados, pode encerrar a rodada na vice-liderança. Além disso, o Tigre do Vale está invicto há dois meses na Série B. A última derrota aconteceu em 25 de abril, quando perdeu para o Sport por 1 a 0, fora de casa. Desde então, foram oito partidas, com quatro vitórias e quatro empates.