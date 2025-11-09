Em Goiânia e no estado de Goiás, as oportunidades para a prática do trail run existem, apesar de limitadas por causa das características geográficas da região, mas é possível encontrar vários destinos. Na capital, a Trilha do Laboratório, no Paço Municipal, é um importante ponto de encontro. Nas demais cidades, Pirenópolis é um destino recorrente.\n“O treinamento em Goiânia é um pouco mais desafiador, sem muitas opções para treinos específicos, mas para manter uma rotina de treinos é totalmente acessível. Temos a disponibilidade de pequenas trilhas em parques dentro da cidade e também o Parque Altamiro de Moura Pacheco, com boas opções de trilhas. No estado, de modo geral, temos excelentes locais para treinos e provas e organização específica de provas trail no estado e também nos arredores, como Brasília e Mato Grosso”, contou o educador físico Lucas Matheus.