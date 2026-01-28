Huberlan Silva saiu sem conseguir fazer a equipe vencer no campeonato (Alair Constantino/Dono do Apito)\nO Palmas FR anunciou a saída do técnico Huberlan Silva e do diretor de futebol Hércules Andrade em suas redes sociais. O Tricolor da Capital perdeu as duas partidas no Campeonato Tocantinense e é o lanterna da competição.\nO maior campeão do Tocantinense, com oito conquistas, terá o terceiro treinador na temporada. André Belém, dirigente do clube, afirmou ao ge que a expectativa é anunciar o novo comandante nesta quarta-feira (28).\nQuem é o jogador do Guanabara City que se destacou na Copinha e se tornou a 1ª venda internacional do clube\nVeja como fica a artilharia do Campeonato Tocantinense 2026 após a 2ª rodada\nNilton Santos e Mirandão podem seguir com portões fechados na 2ª rodada do Tocantinense 2026