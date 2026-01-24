Vítimas do acidente aéreo que levava parte da delegação do Palmas Futebol e Regatas, do topo esquerdo, em sentido horário: o atacante Marcus Molinari, o lateral-esquerdo Lucas Praxedes, o empresário Lucas Meira, o piloto Wagner Machado, o goleiro Ranule e o zagueiro Guilherme Noé (Divulgação/XV de Jaú; Divulgação/Caldense;Reprodução/Redes sociais)\nO Palmas Futebol e Regatas publicou, neste sábado (24), uma homenagem às vítimas do acidente aéreo que aconteceu em 2021, tragédia que marcou de forma definitiva a história do clube e do futebol tocantinense. A mensagem apareceu nas redes sociais oficiais e lembrou atletas e o piloto da aeronave, mortos na queda do avião.\nSeguiremos honrando cada história, cada sonho e cada vida que marcou para sempre o nosso clube. Jamais serão esquecidos”, escreveu o Palmas, ao destacar respeito, saudade e solidariedade às famílias, amigos e torcedores.