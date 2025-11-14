O atacante Everson Bilau, de 35 anos, teve o nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (13).\nCom a situação regular, o veterano ficará à disposição do técnico Jairo Nascimento para enfrentar o Araguaia, em jogo de volta das quartas da divisão de acesso. Na ida, o Tricolor venceu por 1 a 0 e joga pelo empate para se classificar neste fim de semana.\nCom 17 jogos na temporada, Bilau só balançou as redes em quatro oportunidades. Apesar da pontaria em baixa, o veterano chega ao Tricolor para brigar por uma vaga na equipe titular. O Palmas luta para voltar à elite do futebol tocantinense.\nÁrbitra leva soco no rosto após expulsão em torneio: "Meu psicológico está fragilizado"\nContas para o acesso: Goiás não depende de si, mas está colado no G4\nGoiás faz homenagem para jovem morta em condomínio de Goiânia