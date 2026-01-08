Palmeiras e Batalhão se enfrentam nesta quinta-feira (8), pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida está marcada para as 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri.\nO Palmeiras vem de vitória na estreia sobre o Monte Roraima por 4 a 2, pelo Grupo 27; já o Batalhão estreou com revés por 2 a 0 para o Remo. A partida desta quinta-feira será comandada pelo árbitro Vinícius Diniz de Camargo.\nTransmissão: YouTube, CazeTV\nTempo real: o ge acompanha a partida em tempo real (siga aqui).\nSão 128 equipes na competição, entre elas 23 estreantes, divididas em 32 grupos com quatro times. Os dois melhores de cada chave avançam à fase de mata-mata. A competição começou no dia 2.\nVeja quem são os técnicos confirmados nos times tocantinenses para 2026\nRemo x Batalhão: tudo que você precisa saber do jogo pela Copinha