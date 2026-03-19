O Paraíso viajou nesta quinta-feira (19) para a estreia no Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 2026. A equipe entra em campo no domingo (22), às 16h, contra a Liga São João, em Piripiri, no Piauí. O grupo ainda conta com Sampaio Corrêa e Remo.\nPaulão segue como treinador da equipe, que inscreveu 26 atletas no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A média de idade do elenco é de apenas 22 anos.\nA CBF dividiu os 32 clubes em oito grupos, com quatro equipes cada. Na primeira fase, a competição será disputada em dois turnos, diferente da edição anterior, que contava apenas com turno único. Assim, cada equipe disputará seis partidas nesta etapa inicial.\nTocantinópolis coloca mil ingressos à venda para jogo que pode carimbar vaga na final\nCampeão goiano invicto: Goiás empata com Atlético-GO e encerra jejum