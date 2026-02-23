O empate em 1 a 1 entre Bela Vista e Araguaína, na tarde deste domingo (22), terminou em violência no Estádio Jorge Filho, em Angico. O jogo, válido pela 6ª rodada do Campeonato Tocantinense, teve uma confusão generalizada que exigiu a entrada da Polícia Militar (PM) no gramado para conter torcedores e proteger atletas e comissões técnicas.\nO tumulto começou aos 44 minutos do segundo tempo, logo após o gol de empate do Bela Vista. Revoltados com o resultado no fim do jogo, integrantes de uma torcida organizada do Araguaína pularam o alambrado e invadiram o campo para cobrar os jogadores do próprio time.\nA PM usou táticas de dispersão para afastar os invasores e isolar o acesso aos vestiários. O jogo foi encerrado sob forte escolta, e os times só conseguiram sair do estádio após a situação ser parcialmente controlada do lado de fora.