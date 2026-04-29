Na sua primeira participação na história da Copa do Brasil Feminina, o Planalto venceu o Tiradentes-PA na tarde desta quarta-feira (29), fora de casa, no Estádio Estrelão, por 4 a 2, e está classificado para a 2ª fase da competição. Com a classificação, o time goiano irá receber R$70 mil.\nJhulian abriu o placar e marcou o primeiro gol do Planalto na história da Copa do Brasil. Sabryna, Thaynã e Marcelly fizeram os outros gols da equipe goiana, enquanto Laila e Silvane descontaram para o Tiradentes-PA.\nFoi um jogo movimentado, com o time goiano abrindo dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, sofrendo o empate também na primeira etapa. No segundo tempo, o domínio foi do Planalto, que marcou mais dois gols para garantir a classificação.\nO adversário do Planalto será definido por sorteio. Na 2ª fase, os classificados da 1ª fase se juntam aos times do Campeonato Brasileiro Feminino A2, entre eles o outro representante goiano, o Vila Nova.