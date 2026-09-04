As investigações sobre suposta manipulação de resultados envolvendo os clubes tocantinenses Capital FC e Interporto FC no Campeonato Brasileiro da Série D seguem em andamento de forma independente na Polícia Civil do Estado do Tocantins. Os procedimentos buscam esclarecer a ocorrência de fraudes a resultados esportivos, associação criminosa e eventual lavagem de dinheiro.\nA informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO) à reportagem, que também procurou as diretorias das equipes para manifestação. O Capital informou que não tem declarações a fazer no momento, enquanto o Interporto não havia enviado resposta até a publicação desta matéria.\nAbandono no Parque Cesamar: tutor recebe multa de R$ 72 mil após deixar cadela doente e 9 filhotes à própria sorte\nPolícia investiga ossada humana encontrada após queimada em área verde de Palmas