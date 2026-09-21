A Prefeitura de Porto Nacional anunciou o lançamento do Campeonato Municipal Amador 2026 e da Copinha Municipal de Base. As competições começam no dia 25 de setembro, com encerramento previsto para 14 de novembro, e serão disputadas no Estádio General Sampaio, que agora conta com um novo sistema de iluminação.\nAs competições serão realizadadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte em parceria com a Liga Esportiva de Porto Nacional. A expectativa da organização é reunir cerca de mil pessoas na rodada de abertura.\nO tradicional torneio amador terá uma premiação de R$ 50 mil, considerada histórica e inédita pela organização, além de R$ 2 mil destinados aos destaques individuais. De acordo com a Superintendência de Esportes do município, o valor principal será distribuído da seguinte forma: