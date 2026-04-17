Araguaína e Porto Velho se enfrentam neste domingo (19), às 17h (horário local), no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, Rondônia.\nO duelo é um confronto direto pela liderança da chave A2. O Porto Velho lidera com 6 pontos, enquanto o Araguaína vem em seguida, com 4. A partida será apitada pelo mineiro Jonas Alves Henrique.\nO árbitro terá ao seu lado os auxiliares rondonienses Renato Aparecido dos Reis Oliveira e Caio Ewerton Gomes de Araújo. O quarto árbitro será Jonathan Antero Silva, também de Rondônia.\nJonas Alves Henrique, tem 38 anos, acumula experiência em outras competições nacionais, como a Copa Sul-Sudeste, o Brasileiro Feminino e a Copa do Brasil.\nPartida da Série D: válida pela 3ª rodada\nData: domingo (19)\nHorário: às 17h\nLocal: estádio no Aluízio Ferreira em Porto Velho-RO