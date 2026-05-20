O presidente da Federação Tocantinense de Futebol (FTF), Leomar Quintanilha foi confirmado como chefe da delegação da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2026. Segundo a Federação, o convite partiu do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud.\nLeomar está à frente da FTF há 37 anos e já acompanhou a Seleção em outras competições, tanto de base quanto profissional. Sua última participação havia sido nos Jogos Olímpicos de Tóquio, quando o Brasil conquistou a medalha de ouro. A confirmação ocorreu nesta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro, durante o anúncio da lista de convocados feito pelo técnico Carlo Ancelotti.\nEm 2026, a Copa do Mundo contará pela primeira vez com 48 seleções e será disputada em três países: Estados Unidos, México e Canadá. Para o dirigente, a função consolida uma trajetória de décadas de serviços prestados ao futebol brasileiro, incluindo o acompanhamento do Mundial de Clubes em 2025 nos EUA.