João Fonseca terá dois desafios na terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati: adaptação à quadra e um adversário ainda inédito no circuito.\nO brasileiro terá pela frente Christopher O'Connell - que avançou após desistência de Casper Ruud por lesão -, nome que ele nunca enfrentou anteriormente. O australiano é o atual 129 do mundo e passou pelo qualifying. O duelo será na terça-feira, em horário a ser definido.\nFeliz de enfrentar um tenista diferente. Fazia bastante partida que vinham atletas que eu já havia jogado. Acho legal, uma pena pelo Ruud, um cara muito gente fina, todo mundo tem muito carinho por ele. Desejo melhoras. E o Conor está acostumado com o calor, tanto quanto eu, então é ajustar alguns pontos dessa partida para a seguinte e partir com tudo.João Fonseca, à ESPN\nFonseca não citou o calor à toa. A sensação térmica durante o torneio tem sido na casa de 32ºC, devido à umidade local, o que já causou problemas em muitos tenistas, como o próprio Ruud e Novak Djokovic.