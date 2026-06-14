Guto Miguel nasceu envolvido com o tênis. A paixão pelo esporte é de família. O pai do tenista goiano, Luis Miguel, jogava de forma amadora e passou aos filhos o gosto pela modalidade. O atual campeão júnior de Roland Garros é o caçula de três irmãos. Luis Felipe pratica o esporte de maneira competitiva, enquanto Luis Otávio decidiu praticar o esporte por prazer e deve seguir outra carreira.\nA relação de Guto Miguel com o tênis começou a ficar mais forte quando ele tinha 5 anos e iniciou treinos em casa com o pai. “O Guto ficava arremessando a bola na parede da garagem de casa”, lembrou o advogado e empresário, que decidiu investir na carreira do filho mais novo.\nNatural de Goiânia, o tenista morou dos 2 aos 5 anos em Goianésia e sua vida com o esporte alavancou depois que a família retornou para a capital.