O nome de Luciano Ayres, o Lucianinho, entrou para a história do Guanabara City durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em sua primeira participação na competição, o clube goiano surpreendeu ao chegar às quartas de final, e o atacante foi um dos protagonistas da campanha que colocou a equipe em evidência no cenário nacional do futebol de base.\nPresente em quatro dos seis jogos disputados pelo Guanabara City na Copinha, Lucianinho teve participação decisiva em um dos momentos mais marcantes da trajetória do time. Foi dele a cobrança convertida no pênalti decisivo contra o Botafogo-SP, resultado que garantiu a classificação para as oitavas de final do torneio.\nO bom desempenho rendeu frutos imediatos. O atacante se tornou a primeira venda internacional da história do Guanabara City ao ser negociado com o FC Tikves 1930 Kavadarci, clube da Primeira Divisão da Macedônia do Norte. Após o encerramento da participação na Copinha, o jogador seguiu para São Paulo e, em seguida, embarcou para a Europa, onde se apresentará ao novo clube, que realizará sua pré-temporada na Turquia.