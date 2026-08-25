Os pilotos que disputam o Rally Sertões 2026 desembarcam no Tocantins nesta terça-feira (25) e permanecem em solo tocantinense até o dia 27, quando seguem para Goiás. O destino da terceira etapa é Mateiros.\nEsta é a 34ª edição do maior rally das Américas. Nesta quarta-feira (26), os competidores seguem para Porto Nacional e, na quinta-feira (27), partem de Porto Nacional com destino a Minaçu (GO).\nCavalcante vence o Novo Horizonte na abertura em Dianópolis; Jobson não comparece\nRodada embola a Divisão de Acesso\nFora, Vila Nova tem gol anulado e empata com o Operário-PR\nVeja a classificação geral após o início do Rally Sertões\nMoto\nTosha Schareina (ESP) #68, Honda CRF450 Rally, Monster Energy HRC, (1)MT1, 10h39min01\nBruno Crivilin #11, Honda CRF450RX Rally, Honda Racing Brasil, (3)MT1, a 4min48\nMartim Ventura (POR) #84, Honda CRF450RX Rally, Monster Energy HRC, (2)MT1, a 6min40