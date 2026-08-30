Competidores enfrentaram três dias de Rally dos Sertões em solo tocantinense (Wagner Araujo)\nO Rally dos Sertões se despediu do Tocantins nesta quinta-feira (27). Os competidores deixaram Porto Nacional rumo a Minaçu, no norte de Goiás, após três dias de disputas que movimentaram o estado. As etapas 3, 4 e 5, que passaram pelo território tocantinense, somaram 1.124,41 km de percurso total, considerando também os trechos de largada e chegada nos estados vizinhos. A caravana do maior rally das Américas havia desembarcado na região na terça-feira (25), em Mateiros, vinda de Luís Eduardo Magalhães (BA).\nAgora, a competição se encaminha para a reta final, com quatro etapas restantes. Após a chegada a Minaçu, a prova seguirá para Niquelândia e Goianésia, com o encerramento programado para Goiânia.