A pouco mais de seis meses do retorno da MotoGP a Goiânia, o Autódromo Internacional Ayrton Senna segue fechado para eventos de alta velocidade. O equipamento esportivo passa por reforma desde o fim de julho visando melhor qualidade de asfalto para a temporada de 2027.\nOntem, a MotoGP anunciou o calendário da temporada de 2027. Goiânia receberá a terceira etapa do Mundial de Motovelocidade, entre os dias 2 a 4 de abril. O segundo lote de vendas de ingressos começa no dia 8 de outubro. Os valores ainda serão divulgados e a comercialização será feita na plataforma Eventim.\nToda intervenção direta no asfalto do autódromo já foi concluída. Foram três processos de destaque: fresagem, que foi a retirada do asfalto; estudos e análise do material do novo asfalto; e a pavimentação. A implantação da nova camada asfáltica começou no dia 3 de setembro e foi concluída no dia 16.