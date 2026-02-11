Capital mudou as cores do uniforme em 2026 (Elenilson Garcia)\nO Capital volta a participar da Copa do Brasil em 2026. Por conta da reformulação no calendário e do aumento de vagas na competição, o Tocantins ganhou mais uma vaga no torneio, que ficou com o Capital, terceiro colocado no Campeonato Tocantinense 2025. A primeira e única participação havia sido em 2024. Relembre como foi o desempenho do clube.\nA equipe tocantinense fez história ao avançar para a segunda fase logo na estreia no torneio. O primeiro confronto foi contra um adversário conhecido: o Tocantinópolis. Para se classificar, era necessário vencer, já que o adversário contava com a vantagem do empate. A vitória foi por 2 a 1, com gols de Arthurzinho e Giancarlo.\nCapital e Tocantinópolis se enfrentaram no estádio Nilton Santos (Reprodução)