Seis estádios espalhados pelo Tocantins devem receber os jogos da Segunda Divisão Estadual de 2026 (ge)\nCom início marcado para o dia 5 de setembro, a Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense de 2026 reunirá oito equipes na disputa por duas vagas na elite do futebol estadual. Paraíso, Taquarussú, Araguaia, União de Palmas, Interporto, Guaraí, Batalhão e São José medirão forças em seis estádios espalhados pelo estado.\nO ge preparou um levantamento detalhado sobre as condições de cada praça esportiva para receber a competição. Confira abaixo a situação de cada estádio.\nEstádio Domingos Santos (Palmas)\nEstádio Domingos Santos, em Palmas (Horlan Tavares/Unitins FM)\nO estádio tem capacidade para receber 5 mil pessoas . Em nota ao ge, a Prefeitura de Palmas informou que o Estádio Domingos Santos passa, desde o início de julho, por um trabalho intensivo de recuperação do gramado, com irrigação diária para garantir a revitalização da área. Para a realização dos serviços, as atividades no local foram suspensas por um período estimado entre 30 e 45 dias.