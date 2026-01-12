Veja a condição de cada estádio que vai receber jogos do estadual (Reprodução / ge)\nA primeira rodada do Campeonato Tocantinense começa no dia 17 de janeiro. Participam da disputa oito times: Araguaína, Bela Vista, Capital FC, Guaraí, Gurupi, Palmas, Tocantinópolis e União. Os clubes jogarão, ao todo, em seis estádios em diversas regiões do estado.\nO ge foi atrás e fez um levantamento sobre cada estádio. Veja abaixo e saiba a situação de cada um para a temporada!\nGoiás goleia o Goiatuba na estreia no Goianão 2026\nVila Nova estreia com vitória sobre a Abecat no Goianão\nAtlético-GO domina o Anápolis e vence por 2 a 0 na estreia do Goianão\nEstádio Nilton Santos (Palmas)\nO estádio Nilton Santos , que é administrado pela Prefeitura de Palmas, recebe os jogos do Capital-TO e do Palmas, este último, que volta a disputar a primeira divisão do campeonato em 2026.